Un gesto de libertad y de ciudadanía

La Conferencia Episcopal ha presentado hoy los datos de la campaña de la Renta de 2022. Los datos provisionales constatan un aumento de más de 84.000 declaraciones a favor del sostenimiento de la Iglesia, lo que supone un crecimiento de más del doble con respecto al año anterior. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de personas marcan libre y voluntariamente la casilla de la Iglesia Católica, lo que va a permitir que se siga realizando su misión evangelizadora y respondiendo a las necesidades materiales y espirituales de miles de personas que llaman cada día a sus puertas y que las encuentran siempre abiertas, en medio de un contexto difícil, a veces incluso hostil.

Como parte del compromiso de transparencia de la propia Conferencia Episcopal, pueden consultarse todos los datos en el portal Portantos.es, así como muchas historias de personas concretas que viven lo que significa hacer presente el rostro de Cristo en medio del mundo.

Millones de personas, cada año son más, marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta, conocedores de primera mano de la ingente y fecunda misión que desarrolla, a pesar de que lo que se refleja en algunos medios no es precisamente eso. Ese gesto de libertad no supone en ningún caso que haya que pagar más impuestos ni que la devolución, en su caso, sea menor. Es un gesto consciente de ciudadanía de más de 8 millones y medio de personas que reconocen y apoyan la aportación al bien común que realiza la Iglesia en tantos campos, incluso si algunos de esos ciudadanos no se identifican completamente con sus propuestas.