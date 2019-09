Ayer comenzó el curso escolar en algunas Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, el nuevo Gobierno quiso resaltar la gratuidad de la enseñanza infantil de 0 a 3 años en escuelas infantiles públicas. El hecho de que las competencias de enseñanza estén transferidas hace que el panorama de la educación infantil en España sea muy variado. En nuestro país la escolarización de cero a tres años no es obligatoria y la ley no garantiza la existencia de plazas gratuitas para ese primer tramo. Pero algunas Comunidades Autónomas la han facilitado. El resultado es que un 38 por ciento de los niños menores de cuatro años van a una escuela infantil.

La ley no establece la universalización de la oferta gratuita y el proyecto de Presupuestos que Sánchez no llegó a sacar adelante incluía solo un crédito de 30 euros para impulsar las escuelas infantiles. En las propuestas que el PSOE ha presentado a Podemos sí se incluye la universalización gratuita de este tipo de enseñanza pero solo en escuelas públicas directamente gestionadas por la administración. Esto ha provocado la protesta de la escuela de iniciativa social, a la que no se consultaron los socialistas.

En la Comunidad de Madrid existen tres fórmulas: escuelas infantiles públicas, escuelas infantiles concertadas y un cheque de ayuda para los padres que recurran a las escuelas infantiles privadas. La fórmula vigente en Madrid respeta más la pluralidad y la libertad que la impulsada por Sánchez.