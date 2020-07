Contumacia en el delito

Jordi Cuixart, como el resto de las 11 personas encausadas y procesadas en la causa penal contra el "Procés", goza ya del Tercer grado penitenciario. Su primera salida ha sido a la sede de Ómnium Cultural, entidad de la que es Presidente. Allí le han recibido una cincuentena de afiliados. Cuixart dice estar orgulloso de estar en la cárcel por “defender la democracia”. El hecho es que él y los once restantes cometieron un delito que nada tiene que ver con la libertad de expresión.

Hasta aquí, todo el acto de hoy y las declaraciones públicas podrían formar parte del entusiasmo con el que Cuixart se ha dirigido a su mundo independentista. El problema es que no se ha limitado a expresar sentimientos o emociones, sino que ha manifestado públicamente que "lo volverán a hacer", mientras siguen cumpliendo condena por un delito. Eso es una provocación y un ejercicio de irresponsabilidad. Cuixart publicó hace unos meses un libro con el Título "Lo volveremos a hacer".

En ese libro el autor apela a la conciencia como instancia última, a la no violencia como límite y a la desobediencia civil como imperativo. En realidad el Estado de Derecho no impide que Cuixart viva de modo coherente. No es eso lo que está en juicio, sino la desobediencia a la ley y a los procedimientos democráticos. La mejor garantía de la libertad es la ley. Lo contrario es la anarquía y la imposición, algo que no han dejado de practicar los independentistas a pesar de su fracaso.