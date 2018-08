¿Comisión de la Verdad o caja de Pandora?

La intención del presidente del Gobierno de formar una “Comisión de la Verdad” sobre la Guerra Civil y el franquismo, habría que acogerla sin grandesinquietudes de responder a un deseo sincero de cerrar las heridas que el propio Sánchez ha querido abrir con su sectarismo. Hasta que su antecesor Rodríguez Zapatero aprobó la “Ley de Memoria Histórica”, se pensaba que la Transición, iniciada en serio con la consensuada Ley de Amnistía, había zanjado toda polémica sobre unos hechos que nadie en su sano juicio quisiera que se repitieran. Aquellas imágenes de Santiago Carrillo y La Pasionaria ocupando sus escaños en el Congreso, han quedado ya grabadas para la historia como el mejor gesto de una necesaria reconciliación que podía ofrecerse a los españoles. Pero llegó Zapatero y, sin necesidad alguna, se dedicó a hurgar arteramente en los recuerdos que ahora Sánchez quiere aprovechar para terminar de desfigurar la Historia.

Ya veremos quienes formarán parte de la anunciada Comisión de la Verdad que, de no tener ya el guión escrito, tardará mucho mas tiempo del que Sánchez tiene como presidente del Gobierno para que se elabore la versión socialista de la Historia. Pero lo que acaso no ha pensado bien Sánchez es que esa Comisión podría abrir toda una Caja de Pandora de la que, obviamente, tendrán que salir hechos que no dejarían en buen lugar el protagonismo que tuvo el PSOE. Su participación en la represión llevada a cabo por el Frente Popular, así como las persecuciones religiosas que terminaron por desprestigiar la República, están ya bien documentadas en los libros escritos por prestigiosos historiadores independientes, al margen de cualquier influencia franquista. La pregunta es si ha llegado el momento de que el PSOE también asuma la responsabilidad por aquellos sucesos de los que ahora, según parece, quiere auto-amnistiarse.