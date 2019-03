Cinco años de la anexión ilegal de Crimea

Se cumplen cinco años desde que Rusia se anexionara la península de Crimea. Vladimir Putin, que no pierde ocasión para celebrar lo que en terminología del Kremlin se conoce como el “regreso a casa” del territorio ucraniano, ha dado buena muestra en este tiempo de su afán expansionista, y ha tratado de conectar por completo la península al continente ruso reforzando su control marítimo, el transporte y el suministro energético.

Hace cinco años, Putin no dudó en adoptar una política de hechos consumados y actuó por la fuerza. La anexión de Crimea no ha sido reconocida por la comunidad internacional aunque fue avalada por un referéndum ilegal. Las sanciones impuestas a Rusia han resultado estériles, ya que Putin ha hecho oídos sordos, o incluso ha aumentado el desafío.

El líder ruso conoce la debilidad de Occidente y trata de reconquistar para Rusia la condición de gran potencia, en la estela ilusoria de la Unión Soviética. Hace tan solo un año, ese discurso megalómano y victimista contra Occidente le dio una aplastante victoria electoral. Nada hace suponer que vaya a cambiar de estrategia. Ni las protestas internas por el creciente despotismo y la violación de derechos fundamentales, ni la creciente tensión con Occidente harán retroceder a Vladimir Putin, que mantiene una guerra casi olvidada en el este de Ucrania y quiere jugar sus cartas en latitudes tan diversas como Siria y Venezuela.