Unidad y comunión, las claves de la próxima visita del Papa

“Una Iglesia unida, signo de unidad y comunión”. Citando estas palabras de León XIV apuntaba el presidente de la CEE, el arzobispo Luis Argüello, estas claves para enmarcar la visita del Papa en poco más de un mes. En la Iglesia, dijo, existe hoy un peligro de “colonización ideológica”. Se trata en el fondo de la vieja contraposición que de cuando en cuando asoma entre tradición y novedad. Un fenómeno hoy acentuado por el “emotivismo” que contamina la convivencia social y política. De la polarización ideológica hemos pasado a una polarización afectiva en la que “no se ve al oponente como alguien con quien se discrepa, sino como una amenaza existencial”. Estos son grandes problemas de fondo que espera el presidente del episcopado que ayude a afrontar el Papa con su visita.

No hay Iglesia sin comunión, igual que no hay democracia sin pueblo, ni pueblo sin lazos de confianza. Estas son claves también del diálogo de la Iglesia con la Administración. Refiriéndose al Gobierno central, Luis Argüello reconoció su colaboración en la preparación de la visita del Papa, al tiempo que le afeó su sesgo ideológico e intervencionista en materias de trasfondo antropológico, a lo que sumó duras críticas por los intentos de controlar las instituciones y la prensa. O su desinterés en hablar con la Iglesia de nada que no sean abusos sexuales, sin perder ocasión además de vender relatos que tergiversan la realidad como si fuera el Gobierno quien mereciera los elogios por la reparación a las víctimas. Dinámicas de confrontación que necesitan ser desterradas.