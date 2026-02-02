COPE
línea editorial

Línea Editorial | Últimas encuestas en Aragón

A menos de una semana para que se celebren elecciones autonómicas en Aragón, se han publicado hoy las últimas encuestas que inciden y, en algún caso agravan, lo que ya viene sucediendo en los últimos comicios que han tenido lugar en España. 

Las proyecciones más o menos coincidentes de los institutos demoscópicos señalan una clara victoria del Partido Popular que estaría entre los 28 y los 30 escaños, un VOX claramente al alza, cuyos votos serían necesarios para que los populares formen gobierno, y un PSOE que se desplomaría hasta registrar los resultados más bajos de toda su historia en la región. Los restos quedarían repartidos entre la Chunta Aragonesista, Aragón Existe y los radicales de izquierda, bajo las siglas de Izquierda Unida y Sumar que, como mucho, alcanzarían un escaño.   

No dejan de ser encuestas y la traslación al ámbito nacional siempre puede tener matices, pero, con toda la cautela del mundo, no extraña que, a pesar de la situación por la que atraviesa, Pedro Sánchez no quiera oír ni hablar de convocar elecciones generales. 

Como si de una suerte de Rey Midas a la inversa se tratara, Pedro Sánchez hunde todo lo que toca y los sondeos prevén un sonoro batacazo de la candidatura liderada por Pilar Alegría. Su campaña no ha podido ser más errática e impostada, y un nuevo desastre no haría más que añadir otra palada de tierra al final agónico del sanchismo, cuyos siguientes dramas electorales se consumarán en Castilla y León y Andalucía.

