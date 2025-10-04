La UCO apunta al PSOE

Un nuevo informe de la UCO añade indicios a los que ya existían sobre los presuntos delitos imputados a Ábalos, delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. En ese informe se apunta que Ábalos manejó hasta 90.000 euros de ingresos no justificados. Ese dinero podría venir de las comisiones que cobraba por la adjudicación de obra pública, los pagos mensuales de Aldama y también sobres con efectivo que le entregaba el PSOE.

No estamos ante una sentencia, pero sí ante un informe de la Guardia Civil que incluye material gráfico en el que se acredita que el PSOE pagaba en efectivo sobresueldos. Hasta el paso mes de junio Ábalos era miembro del partido.

Con independencia de cómo avance la instrucción, este informe de la UCO exige que el PSOE, en esa fecha bajo la autoridad de Sánchez, responda a varias preguntas.

¿En concepto de qué recibía el exministro y el exsecretario de organización ese dinero? ¿Por qué ese dinero no se ingresaba en una cuenta? ¿Tenía el partido registrado en su contabilidad oficial esos pagos? ¿Había una contabilidad B? ¿Se tributaba por esos ingresos?

Ya no solo estamos hablando de un posible caso de corrupción de un hombre de máxima confianza de Sánchez, estamos hablando de la posible implicación del PSOE en pagos irregulares.

¿Qué sabía Sánchez de todo esto? ¿Los sobres para Ábalos estaban autorizados por Sánchez? Y sino estaban autorizados ¿por qué no vigiló un asunto tan delicado? ¿Por qué Sánchez cesó a Ábalos 2021? Demasiadas preguntas sin respuesta.