Trump apunta al petróleo venezolano

Que Donald Trump no hiciera referencia a Venezuela en su balance navideño no implica que el presidente estadounidense haya dejado de considerar prioritaria la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta misma semana se ha anunciado un bloqueo destinado a frenar la red de barcos clandestinos con la que el país ha intentado eludir las sanciones impuestas al sector de los hidrocarburos. Estados Unidos busca estrangular las vías de financiación de la dictadura bolivariana.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, por delante de potencias como Arabia Saudí. Sin embargo, décadas de corrupción y de carencias tecnológicas han lastrado la producción de crudo, relegando al país latinoamericano al puesto 21 entre los principales productores mundiales. El petróleo venezolano ha estado sujeto a un embargo irregular y, en los últimos años, China, India e incluso los propios Estados Unidos han figurado entre sus compradores. Pese a las medidas de bloqueo, el Gobierno de Maduro ha promovido la creación de una red opaca de petroleros para exportar crudo y esquivar sanciones y controles internacionales.

Que Washington ponga ahora este entramado en su punto de mira puede contribuir a acabar con una fuente ingente de poder y corrupción, además de facilitar la caída del régimen. No obstante, los intereses asociados al petróleo pueden obedecer a motivaciones menos inocentes y altruistas que las que proclama Donald Trump. Conviene que ningún interés oculto reste legitimidad a la deseable transición democrática en Venezuela.