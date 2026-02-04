La tentación del poder inocente

Ni el presidente del Gobierno ni sus ministros parecen dispuestos, bajo ningún concepto, a hacerse responsables de nada. No saben, ni quieren, hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones ni de los deberes que derivan de sus funciones de Gobierno. Si la red de cercanías en Cataluña no funciona, es un caos, se producen accidentes y las obras de mejora no avanzan, los culpables son José María Aznar y Mariano Rajoy. Culpables, además, por sostener postulados ideológicos contrarios a la movilidad sostenible. Óscar Puente, durante cinco horas, ha explicado en el Congreso las auténticas y verdaderas razones que, según él, explican los accidentes de Adamuz y Gelida. La derecha es la culpable, especialmente de lo sucedido en Catalunya.

Él, limpio de polvo y paja, se limita a narrar y apostillar. No se trata de dudar de las emociones, el duelo y el shock que los dos dramáticos accidentes ferroviarios han causado en el ministro, pero asumir responsabilidades, actuar con entereza y racionalidad es lo propio de un gobernante. Puente no está dispuesto a aceptar que exista relación de causa efecto en ambos accidentes. Eso podría salpicarle. Se refiere a lo sucedido distanciándose absolutamente de su gestión y de las de sus predecesores. Y lo peor, el ministro y su presidente pretenden que los españoles declaren que el poder, el que ellos ejercen, es inocente ante cualquier daño, crisis o desastre que suceda en España.