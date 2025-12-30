Mucha tarea por delante para el día después del sanchismo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho balance del año 2025 en términos que el gobierno califica de catastrofistas, pero lo cierto es que el desfondamiento político que vivimos, con profundas raíces de desarme moral, requiere un diagnóstico claro. Feijóo ha dicho que el actual Ejecutivo es el peor Gobierno de la democracia y que asistimos al colapso total del sanchismo, con graves repercusiones en la vida de los ciudadanos, en la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional el país. Muy probablemente, los escándalos que acorralan a Pedro Sánchez y a su entorno más cercano hubieran hecho caer a cualquier gobierno de una democracia liberal que se precie. Aquí ya sabemos que Sánchez lleva tiempo aplicando su particular manual de resistencia y que fuera de eso, la parálisis es total, ejemplificada en la falta, una vez más, de Presupuestos Generales con los que poder gobernar.

Ha sido, otra vez, un año en el que la erosión de la convivencia y la degradación política han aumentado. Para abordar los evidentes problemas, Feijóo ha apuntado en su balance grandes trazos al referirse a la imprescindible limpieza política, institucional y moral; la seguridad y la confianza en un futuro mejor que haga que trabajar merezca la pena. Y ha dicho que sólo aplicará el “cordón sanitario” a Bildu.

Habrá que ponerse manos a la obra y necesitará conciliar el mayor número de voluntades para ello, porque la desafección hacia la clase política es tal que no va a ser nada fácil afrontar la regeneración integral que España necesita emprender el día después del sanchismo.