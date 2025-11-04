Las sombras de nuestro crecimiento

En los últimos días hemos conocido datos estadísticos sobre la economía española: el PIB en el tercer trimestre del año creció casi un 3 por ciento, más del doble de lo que creció la media de la eurozona. Y eso a pesar de la guerra comercial y de la falta de reformas del Gobierno.

Tenemos más personas trabajando que nunca: 22,4 millones. Pero este crecimiento esconde muchas sombras. A pesar de la mejora del empleo, tenemos unas tasas de pobreza muy altas. Casi 7 millones de personas han sufrido durante los tres últimos años situaciones de pobreza.

Especialmente injusta es la situación para los inmigrantes. El 90 por ciento de los nuevos empleos, que son los que aportan crecimiento, porque no hay incremento de la productividad, son ocupados por los migrantes, que representan el 70 por ciento del empleo doméstico, el 45 por ciento en la hostelería y un 32 por ciento en la construcción. Esos migrantes tienen sueldos entre el 34 y el 40 por ciento más bajos que los de los españoles. Y la mitad de ellos están en riesgo de pobreza.

El modelo de crecimiento en España provoca una desigualdad casi crónica que irá incrementando los problemas de integración para los extranjeros. La inculturación de los migrantes, de la que tanto han hablado algunos políticos, es importante. Pero si las diferencias económicas son tan relevantes, se está creando una bomba social que puede estallar en cualquier momento.