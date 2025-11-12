Sánchez no puede mirar para otro lado

“Soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto”. Son palabras de Leire Díez, aspirante a periodista de investigación, registradas en una grabación de más de 3 horas en la que, además de quien se presentaba como “mano derecha de Santos Cerdán”, estuvieron presentes el fiscal Ignacio Stampa y los empresarios Pérez-Dolset y Rivero. Leire Díez acudió a esa reunión con el propósito de extorsionar al fiscal. A cambio de información sensible, le proporcionaría el apoyo necesario para resarcirse de los daños que se le causaron cuando, desde la Fiscalía anticorrupción, instruyó una causa sobre el excomisario Villarejo.

A lo largo de la conversación grabada, deja claro que el entonces secretario de organización del PSOE estaba en la trama, y que el propio presidente del Gobierno había dado luz verde para que se actuara con diligencia, “caiga quien caiga”. El objetivo era conocer “irregularidades” que pudieran desacreditar a la UCO. De este modo, se pretendía desactivar la imputación de la esposa del presidente del Gobierno. En la larga conversación registrada se citan nombres relevantes de la judicatura y la fiscalía, incluidos los de los dos últimos fiscales generales del Estado.

El PSOE y el propio Pedro Sánchez no pueden mirar para otro lado. Es urgente que ofrezcan explicaciones convincentes, y si consideran que Díez miente, deben denunciarla. “Límpiese sin límite”, cuenta Leire Díez que ordenó Sánchez. En un Estado de Derecho esto no puede quedar así.