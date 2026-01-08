Santi Cañizares explica por qué en el golazo de Valverde no hay culpa de Oblak ni por su colocación ni con la barrera: "Prácticamente nadie"

Santiago Cañizares ha analizado en los micrófonos de Tiempo de Juego de la Cadena COPE el gol de Fede Valverde que abrió el marcador en el derbi madrileño de la semifinal de la Supercopa de España. Para el exportero internacional, la acción no admite debate y no se trata de un error del portero: "Para mí de parada no, porque el golpeo es impresionante y no llegas".

La barrera, un elemento inútil

Según Cañizares, ante un lanzamiento desde tan lejos, la barrera tradicional tiene poca utilidad. Ha explicado que un futbolista diestro puede salvarla "con rosca" y sin problemas debido a la amplia trayectoria del balón. Por eso, aunque un portero coloque una barrera de "tres hombres o de cuatro" para proteger su palo, en la práctica "no te va a servir para nada", aunque nadie pueda reprocharle el gol.

El analista deportivo ha detallado que muchos porteros, como él mismo, optaban por una estrategia diferente: colocar una barrera central. El objetivo es anular el tiro con el interior y obligar al lanzador a buscar un golpeo por fuera, que el guardameta espera ver. La otra opción es el remate de empeine exterior, una técnica muy arriesgada que, según sus palabras, "eso no lo hace prácticamente nadie", a excepción de leyendas como Roberto Carlos.

La genialidad de Valverde, ha apuntado Cañizares, fue precisamente ejecutar lo impensable. "Lo que no hace prácticamente nadie, y que Oblak no pensaba, y que yo tampoco hubiese pensado, era que iba a pegarle de empeine exterior por fuera de la barrera, de esa forma tan perfecta", ha afirmado. El resultado fue, en su opinión, "una castaña tremenda" que hizo inútil cualquier intento de parada.