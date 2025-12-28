La sabiduría de la Navidad, según León XIV

En su primera Navidad como Pontífice, León XIV ha integrado con naturalidad una actitud de recogimiento y contemplación con la búsqueda de contacto personal con los fieles, recuperando además la Misa del día 25, que ningún Papa había celebrado públicamente desde Juan Pablo II. En el marco de esta intensa agenda, León XIV ha ofrecido toda una catequesis de lo que ha llamado “la sabiduría de la Navidad”. Una clave esencial es que “para encontrar al Salvador no hay que mirar hacia arriba”, sino “hacia abajo”, al pequeño, a quien sufre. Por lo que, parafraseando a Benedicto XVI, el Papa advertía de que solo donde hay lugar para el hombre puede haber lugar para Dios. Y cuando esto sucede, “un establo puede llegar a ser más sagrado que un templo”. Para el Papa, el verdadero “camino de la paz” es la responsabilidad personal, la capacidad de empatizar y de abrir el corazón a quienes sufren, algo que no se consigue a fuerza de voluntarismo, sino que requiere “un corazón libre del pecado, un corazón perdonado”. A partir de ahí, no faltó el recuerdo a lugares como Gaza, Ucrania, Sudán o RD del Congo que sufren la guerra, la violencia o la pobreza. Tampoco las apelaciones a confiar en el diálogo como vía de resolución de conflictos, incluidas unas palabras de aliento a Europa a mantener “el espíritu comunitario y colaborativo”, hoy amenazado tanto externa como internamente. Para estos y otros tantos desafíos, la Navidad no ofrece “una idea” capaz de resolver todos los problemas, pero sí “una historia de amor que nos involucra”, la de Dios que se hace carne, revelando así la dignidad infinita de cada persona.