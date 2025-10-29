El Rey con las víctimas de la dana

Las palabras finales del Rey Felipe VI, en el acto en memoria de las víctimas de la dana, han contribuido a restañar las heridas producidas por una tragedia que hoy hace un año segó la vida de 229 personas, cambió para siempre la de sus familias y allegados, y marcó la vida política y social de Valencia y de España. Aún se perciben esas heridas en el tejido social.

De nuevo, la autoridad del monarca está avalada por la ejemplaridad de su presencia y de sus actuaciones, como se pudo comprobar cuando días después, el 3 de noviembre, visitó la zona afectada. La ejemplaridad moral del rey radica en el crédito acumulado de una institución que representa lo mejor de la sociedad española. Una institución que está a la altura de las circunstancias y que sintetiza el ejercicio de la solidaridad de la nación.

Aún se pueden escuchar los ecos que acompañan al recitado de los nombres de las víctimas, de esa memoria que se ha hecho presente a través de las fotografías publicadas por los medios de comunicación. Si en los días inmediatos a esta catástrofe que conmocionó a España y al mundo entero, el grito más escuchado fue el de que el pueblo salva al pueblo, hoy no se ha proclamado el olvido, ni la amnesia, sino la solidaridad que nace de una responsabilidad que no debe caer en saco roto.

Mañana será un nuevo día para seguir exigiendo las responsabilidades, para seguir desentrañando por qué ocurrió lo que ocurrió. En estas horas en las que las lágrimas captan la atención pública, la respuesta no puede ser otra que la de la compañía en silencio y la oración del corazón.