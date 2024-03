El retorno de Puigdemont a Cataluña

Carles Puigdemont no se limitó ayer, en la localidad francesa de Elna, a hacer pública su candidatura a presidir la Generalidad de Cataluña. Ratificó lo que todo el mundo sabe. Que su regreso sólo será como “presidente en el exilio” para volver al punto de partida de 2017, el inicio del proceso de autodeterminación de Cataluña. Hizo además un repaso de la humillación a la que el líder de Junts está sometiendo al Estado con el denominado “acuerdo de Bruselas”. Consiguió que Pedro Sánchez aceptara la existencia de “una persecución histórica de Cataluña” por parte de España, la “normalización” del catalán en el Congreso, las reuniones en Suiza con un mediador, incluso el compromiso del Gobierno para una revisión del sistema de financiación de Cataluña. Y lo que es más grave, que “si es voluntad de los catalanes” volverá para reincidir en el proceso de autodeterminación de Cataluña, de forma unilateral en el caso de que el Gobierno no acepte un referéndum pactado.

Puigdemont ha hecho pública su hoja de ruta y, como viene haciendo desde el 23 de julio, parece ser el único que no miente. Su intención de aglutinar el voto independentista puede dar más de una sorpresa. No está claro que su insistencia en la autodeterminación beneficie al candidato socialista, como dan a entender en el PSOE. Pase lo que pase en el resultado de las elecciones catalanas, nada de esto hubiera ocurrido si Puigdemont no contara con un aliado que se llama Pedro Sánchez, a quien un prófugo de la justicia le ha redactado una ley de amnistía que el Consejo General de Poder Judicial califica como de inconstitucional por romper con la “igualdad de todos los españoles”.