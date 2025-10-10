COPE
La renovación de la Iglesia que propone el Papa León

"Ayer, con la presentación de la exhortación ‘Dilexi te’, se confirmó que el Papa pone a los pobres en el centro de su pontificado"

El primer gran documento de León XIV es una exhortación apostólica y se titula ‘Dilexi te’
Escucha la línea editorial de la mañana del viernes 10 de octubre de 2025

Había máxima expectación por el primer gran documento de León XIV. La fecha elegida para la firma, el 4 de octubre, san Francisco de Asís, dio ya pistas claras. Ayer, con la presentación de la exhortación ‘Dilexi te’, se confirmó que el Papa pone a los pobres en el centro de su pontificado. Es un documento escrito a cuatro manos, ya que fue iniciado por Francisco, del mismo modo que Jorge Mario Bergoglio llevó a término una encíclica inacabada de Benedicto XVI. Eso no cuestiona que ‘Dilexi te’ sea 100% magisterio del Papa León, ni impide distinguir su estilo personal, directo y de fácil comprensión, a la vez que enraizado en las Escrituras y la Tradición. En un plano más sociológico, la exhortación denuncia el avance de las desigualdades en el mundo, envueltas torticeramente en la bandera de la meritocracia, un modo de culpabilizar a los pobres de su propia situación. Además, aplaude todos los esfuerzos, vengan de donde vengan, por erradicar el hambre, la criminalización de los migrantes, la discriminación de la mujer o el racismo. León XIV apuesta por una Iglesia “que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar”, convencido de que esa es la Iglesia que “el mundo necesita hoy”. Para ello se necesita una renovación eclesial, piensa, que pasa por “la atención preferencial a los pobres”. León XIV reivindica la caridad. E incluso la limosna, ya que sin gestos personales todo queda en el terreno de la abstracción. Una caridad, matiza, nunca asistencial, sino liberadora. Que sepa reconocer a los pobres como miembros de pleno derecho de nuestras comunidades.

