La renovación de la Iglesia que propone el Papa León

Había máxima expectación por el primer gran documento de León XIV. La fecha elegida para la firma, el 4 de octubre, san Francisco de Asís, dio ya pistas claras. Ayer, con la presentación de la exhortación ‘Dilexi te’, se confirmó que el Papa pone a los pobres en el centro de su pontificado. Es un documento escrito a cuatro manos, ya que fue iniciado por Francisco, del mismo modo que Jorge Mario Bergoglio llevó a término una encíclica inacabada de Benedicto XVI. Eso no cuestiona que ‘Dilexi te’ sea 100% magisterio del Papa León, ni impide distinguir su estilo personal, directo y de fácil comprensión, a la vez que enraizado en las Escrituras y la Tradición. En un plano más sociológico, la exhortación denuncia el avance de las desigualdades en el mundo, envueltas torticeramente en la bandera de la meritocracia, un modo de culpabilizar a los pobres de su propia situación. Además, aplaude todos los esfuerzos, vengan de donde vengan, por erradicar el hambre, la criminalización de los migrantes, la discriminación de la mujer o el racismo. León XIV apuesta por una Iglesia “que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar”, convencido de que esa es la Iglesia que “el mundo necesita hoy”. Para ello se necesita una renovación eclesial, piensa, que pasa por “la atención preferencial a los pobres”. León XIV reivindica la caridad. E incluso la limosna, ya que sin gestos personales todo queda en el terreno de la abstracción. Una caridad, matiza, nunca asistencial, sino liberadora. Que sepa reconocer a los pobres como miembros de pleno derecho de nuestras comunidades.