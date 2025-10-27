Puigdemont rompe con Sánchez

Junts ha decidido romper con Pedro Sánchez. La militancia del partido independentista, que lidera el prófugo Puigdemont, deberá refrendarlo esta semana. Lo que en cualquier situación normal tendría consecuencias inmediatas para la continuidad de un Gobierno sostenido en el alambre por extrañas coaliciones de conveniencia, en este caso se torna imprevisible, precisamente porque los separatistas harán lo crean que mejor les viene para sus intereses. Puigdemont ha dicho que el PSOE se ha reído de ellos y que es hora de dar un golpe en la mesa. Quedan demasiados interrogantes por resolver, entre ellos el referente a una posible moción de censura, por mucho que el prófugo de Waterloo haya subido varios tonos sus amenazas, que tampoco son nuevas en esta legislatura.

Puigdemont ha asegurado, y tiene razón en este caso, que se deberían celebrar elecciones más pronto que tarde, pero sin detallar más y, a estas alturas no es posible saber qué significa exactamente eso.

El PSOE ya se ha apresurado a decir que mantiene la mano tendida. Nada nuevo y, al final, es un auténtico drama para todos los españoles que la gobernabilidad de un país esté condicionada hasta este extremo por un presidente dispuesto a aplicar su manual de resistencia hasta el final, y por unos socios que están dispuestos a exprimir, si es que cabe hacerlo aún más, los siete votos que mantienen a Pedro Sánchez en el poder.