Presencia imprescindible

El coraje y tenacidad con los que María Corina Machado ha enarbolado la defensa de los derechos humanos y las libertades, y el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano, la acreditan como protagonista necesaria para el diseño del futuro de Venezuela. La reunión entre el presidente de los Estados Unidos y la líder de la oposición democrática venezolana no solo es oportuna sino necesaria. Trump debe reconocer el peso que Machado tiene en Venezuela, su capital real y simbólico como política comprometida con su pueblo, y eso significa rectificar la incompleta imagen que ofreció de ella en los momentos siguientes a la detención de Maduro. Diseñar un futuro para Venezuela sin la persona que ha concitado en torno a sí la unidad de una oposición tantas veces dividida sería injusto y falto de realismo.

La transición a la democracia será un largo camino que va a necesitar la implicación de muchos actores, dentro y fuera del país. La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, y su visita reciente al Papa León XIV, son dos momentos que avalan lo que representa una mujer a la que el régimen negó la posibilidad de presentarse como candidata a las últimas elecciones, que, a pesar de todo, ganó ampliamente la oposición al régimen de Maduro. Delcy Rodríguez ha intentado minimizar los efectos de este encuentro en la Casa Blanca con su llamada de ayer a Trump, pero la presencia de María Corina Machado es imprescindible por razones de justicia y para dar veracidad al proceso de transición.