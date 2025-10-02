Las instituciones madrileñas dan un paso al frente en las políticas en favor de la vida, que contribuyen también a afrontar el problema demográfico. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva ley para reconocer al concebido y no nacido como miembro de la unidad familiar, una norma que permitirá que las familias, durante la gestación, puedan solicitar ya ayudas y becas, antes del nacimiento. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de la capital de España ha aprobado una iniciativa por la que centros de atención al público de Madrid Salud, los Espacios de Igualdad, Samur Social y los trabajadores sociales del consistorio informarán del síndrome postaborto, una serie de secuelas que se producen una vez se ha realizado el aborto, como demuestra la más avanzada literatura científica.

Estas dos iniciativas contribuyen al reconocimiento de un dato de la realidad, el de los derechos que se derivan de la existencia del concebido y no nacido como persona, y de las implicaciones médicas que acarrea para la mujer la decisión dramática del aborto. En un momento cultural en el que los derechos de los poderosos se imponen sobre los más débiles son necesarias medidas no reactivas sino proactivas a favor de la vida que generen una nueva sensibilidad social. No es cierto que el aborto sea la única solución para la madre en dificultades. Estas medidas políticas deben ser acompañadas de iniciativas de la sociedad civil que acompañen a la madre gestante, especialmente a aquellas que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Las políticas sociales basadas en los cuidados a quienes son más vulnerables son una garantía de futuro.