“La paz no es una utopía”. Este es el mensaje de León XIV para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero. A juicio del Papa, el clima de opinión actual según el cual vivimos en un mundo cada vez más violento es fruto de una manipulación interesada. El fuerte aumento del gasto militar va, a su juicio, de la mano de “campañas de comunicación y programas educativos…. que difunden la percepción de amenazas, y transmiten una noción meramente armada de la defensa y la seguridad”. Detrás, denuncia el Pontífice, hay “enormes concentraciones de intereses económicos”, por lo que apela al “despertar de las conciencias y del pensamiento crítico”.

A los cristianos, y a las personas creyentes, el Papa les pide no dejarse engañar por quienes pretenden “arrastrar las palabras de la fe al combate político, bendecir el nacionalismo y justificar religiosamente la violencia”. Pero su mensaje, lleno de ecos de la Pacem in Terris de Juan XXIII, se lee ante todo como un dramático llamamiento a la humanidad en tiempos de incertidumbre, recordando que el camino de la paz comienza por cada persona. No olvida el Papa la singular responsabilidad de los dirigentes de las naciones, a quienes apela a defender la diplomacia, el derecho internacional y el multilateralismo. Pero le preocupan sobre todo los ciudadanos de a pie y la sociedad civil. Les pide no dejarse robar la esperanza en que la paz es posible. Y los anima a dar testimonio de esa esperanza con acciones de esa ‘bondad que desarma’ y de ‘asociacionismo responsable’.