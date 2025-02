La cuestión de Ucrania está ocupando casi toda la atención de la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich este fin de semana. Se trata de una conferencia que se celebra desde los años 60 del pasado siglo, un foro independiente en el que líderes de todo el mundo intercambian puntos de vista sobre la situación internacional.

Después de que Trump hablase con Putin para poner en marcha unas negociaciones de paz, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha insistido en que se puede llegar a un acuerdo razonable. No está previsto que Ucrania, el país invadido, esté en esas negociaciones. Y Estados Unidos ha hecho saber que no colaborará en garantizar la seguridad de la frontera de Ucrania si se llega a un alto el fuego. Ni ayuda de Estados Unidos ni apoyo de la OTAN. La administración Trump parece empeñada en reñir a la UE, en enfrentarse a ella y en dejarla sola. Y la UE no tiene capacidad para garantizar que Ucrania siga siendo independiente.

Los ucranianos están cansados y han sido severamente golpeados durante tres años de guerra. Le gustaría un alto el fuego, pero no a cualquier precio. Putin ha llevado en gran medida la iniciativa militar desde finales de 2023 pero a un precio muy alto y sin conseguir alcanzar todos sus objetivos. La economía rusa da muestras de debilidad y la inflación castiga a los ciudadanos. La conversación de Trump con Putin ha sido un mal comienzo porque el presidente de Estados Unidos le regaló al ruso la baza de la paz sin exigir nada. Es necesario evitar una victoria total de Putin con una Ucrania armada e independiente y, si es posible, dentro de la UE.