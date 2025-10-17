El Papa pide una rebelión global contra el hambre

En su visita ayer a la sede de la FAO, en Roma, el Papa León apeló a las conciencias dormidas de dirigentes y ciudadanos de todo el mundo que, como quien oye “música de fondo”, se han acostumbrado a que millones de personas mueran de hambre, carezcan de acceso a agua potable o vean negado su derecho a la vivienda, la educación, el trabajo o la sanidad. Y no por fatalidades fuera del alcance de la técnica, sino como resultado de decisiones políticas y de “una economía sin alma”. El Santo Padre aceptó la invitación de una organización que celebra su 80 aniversario y con la que la Santa Sede ha tenido siempre una relación muy estrecha. En la FAO, el Papa coincidió, entre otras personalidades, con la reina Letizia, y al igual que ella denunció el uso del hambre en la actualidad como arma de guerra, lo que denota hasta qué punto se están diluyendo consensos básicos en la comunidad internacional sobre la protección de derechos. Frente al auge de la autocracia, León XIV reivindicó un nuevo multilateralismo que realmente escuche a los países más pobres, sin imponerles soluciones. Para ello demandó a los líderes políticos y sociales que dejen de perder tiempo en polarizaciones y “discusiones inútiles”, y se pongan manos a la obra a solucionar los problemas verdaderos, comenzando por los de quienes “tienen el estómago vacío”. El rol de la ciudadanía, a su juicio, es también imprescindible. Solo quien se sacude la apatía y asume la parte de solidaridad que le toca en su vida personal estará en condiciones de exigir compromisos a los demás. Ese sería un buen punto de partida para una acción global.