El Papa en África y la fuerza que mueve el mundo

“El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, decía esta semana el Papa desde Camerún. No era una frase contra Trump, maestro en convertirse siempre en el centro de atención, y que por momentos ha conseguido que gire en torno a su persona la cobertura mediática del viaje de León XIV a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. A preguntas de la prensa, el Obispo de Roma dedicó el mínimo tiempo imprescindible a responder a los ataques desde Washington, limitándose a reiterar su compromiso con la paz, con el estilo suave y prudente del que ha hecho gala desde su elección. El Papa tenía, sin embargo, preocupaciones más inmediatas.

Los señores de la guerra los que aludía en Bamenda son los dirigentes armados que desde hace una década incendian esta región de Camerún, para lo cual manipulan los sentimientos de pertenencia étnica o religiosa de la población. En contraposición, León XIV ha puesto el foco en el extraordinario ejemplo de las comunidades musulmanas y cristianas unidas en el llamado Movimiento por la Paz para mediar en el conflicto. Constructoras de la paz son también las religiosas Hijas de María a cargo de niños huérfanos en Yaundé. O las Hermanitas de los Pobres que atienden a personas mayores en Argelia. Carecen de su propia red social, y ni siquiera la visita del Papa les garantiza que un simple tweet a miles de kilómetros les vaya a hurtar la atención del mundo. Para quien haya querido escuchare, sin embargo, León XIV ha dicho desde África que es la fuerza del amor de personas como ellas la que verdaderamente mueve el mundo.