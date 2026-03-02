El panorama fiscal que tendrá que afrontar el próximo gobierno

La presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que cierra mañana su mandato tras seis años en el cargo, ha señalado en COPE que se nos presenta un horizonte económico complejo, puesto que en los últimos años no se ha generado un colchón fiscal para sortear las crisis sin necesidad de hacer ajustes o endeudarse, y que, a este Gobierno o al que venga le tocará hacer ajustes pronto.

No tener presupuestos tiene consecuencias de carácter institucional y económico. Parece que no pasa nada, pero es evidente que tiene efectos sobre las decisiones de inversión. En este bucle que parece no tener fin, la ausencia de planificación presupuestaria hace que se viva en el presentismo más absoluto, pero es evidente también que las cuentas públicas de un país no pueden sostenerse indefinidamente en el cortoplacismo de los ciclos electorales. Si no hay Presupuestos y no se aborda una planificación de las cuentas, al menos bianual, será imposible que haya estabilidad. Por otra parte, la presidenta de AIREF ha sido muy clara cuando ha dicho que el Estado no va a poder asumir la reducción de capacidad de gasto que supondrá la cesión de 20.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas. Es muy significativo que la propia presidenta asegure que las Comunidades Autónomas han entendido su labor de supervisión fiscal y que incluso le han pedido ayuda, pero que esto ha sido imposible con la Administración Central. Gestionar el dinero público como si no fuera de nadie es una irresponsabilidad a la que el gobierno Sánchez nos tiene ya bastante acostumbrados.