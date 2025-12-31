Nunca es tarde para regresar

El continente africano sufre una más que significativa fuga de talentos. Jóvenes, hombres y mujeres, que han estudiado fuera de sus países, ya sea en Europa o Estados Unidos, optan por residir y prosperar profesionalmente en los países en los que se han formado. Se trata de un círculo vicioso que el joven nefrólogo Cédric Ouanekpone quieren contribuir a romper. Formado en Estrasburgo, el Doctor Ouanekpone es el primer nefrólogo de la República Centroafricana. Su próximo destino será el centro nacional de hemodiálisis de Bangui. Está ciudad le vio prestar sus primeros servicios profesionales cuando, durante la guerra, sirvió como médico en el campo de refugiados creado en torno a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Desde allí colaboró con una ONG francesa en la administración de medicamentos y tratamientos. No quiso cobrar por sus servicios y en 2019 los franceses le propusieron para el Premio Mundial de Humanismo. Un año después lideró la creación del centro Mama Ti Fatima en torno a la parroquia en la que fue bautizado. Hoy ha conseguido que otros jóvenes, médicos y farmacéuticos, se comprometan con el proyecto y con la salud de sus conciudadanos. Lo hace desde el proyecto hospitalario Mama Ti Fatima, pero también desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Hoy el doctor Cédric Ouanekpone recibe el Premio a la Fraternidad 2025 que concede la revista Mundo Negro, d ellos Misioneros Combonianos. Su compromiso muestra que es posible cortar el nudo y provocar cambios significativos y sustanciales que cambien, para bien, la vida de los africanos.