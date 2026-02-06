Una cuarta parte de la población española sigue en situación de pobreza o exclusión.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), presentada ayer, sitúa la tasa AROPE prácticamente al mismo nivel que en 2024, tan solo una décima menos.

Si bien es cierto que son los mejores datos desde 2013, la mala noticia es que se ha tocado suelo, pese al buen momento macroeconómico de España.

Se confirma una vez más la tendencia de que la pobreza y la desigualdad decrecen con dificultad en momentos de bonanza, mientras que se disparan cuando la economía se contrae, aunque las explicaciones puedan variar de uno a otro ciclo económico. Lo que no cambia es que la población migrante es la más vulnerable.

Muy asociada a la pobreza en España sigue estando también la pertenencia a una familia con hijos: algo más de un tercio de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, sin que haya podido recuperarse todavía la situación de antes de la pandemia. Como conclusión más novedosa de esta entrega de la ECV resalta la degradación de la función protectora del empleo.

Baja el paro y aumentan los salarios, pero se encarecen en mayor medida los alquileres y la cesta de la compra, lo que afecta sobre todo a los ingresos más bajos. Esto explica que la peor evolución se produzca entre los jóvenes de 16 a 29 años.

En contraste, mejora la situación de los pensionistas y la de quienes obtienen ingresos de propiedades inmobiliarias o activos financieros, lo que apunta a nuevas y peligrosas fracturas sociales por generación de pertenencia y familia de origen.