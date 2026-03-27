El nombramiento de Carlos Cuerpo

La designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, continuando con su responsabilidad en Economía, pretende dotar a lo que queda de legislatura de Pedro Sánchez de un perfil más técnico. El nuevo vicepresidente no es un hombre de partido y su aval radica en la solvencia profesional y dimensión internacional, ante un contexto económico cada vez más incierto. Los efectos de la guerra en Irán ya se están notando en la economía doméstica, en un proceso que puede agudizarse en las próximas semanas. Carlos Cuerpo representa la antítesis de la forma política de María Jesús Montero, con un discurso exaltado y frentista, aval de las políticas de más impuestos. También significa un mensaje de tranquilidad a Europa, donde Cuerpo es reconocido y cuenta con el apoyo de quien le ha avalado en su trayectoria, la exvicepresidenta Nadia Calviño. Aunque no olvidemos los precedentes de ministros de carácter independiente, como Marlasca, que luego se han convertido en los más sanchistas del Gabinete.

El nuevo vicepresidente tendrá que gestionar las herencias de Montero, como la cesión del IRPF y la financiación privilegiada para Cataluña. Su designación envía también un mensaje a los socios de extrema izquierda, a quienes el presidente da por desactivados en las urnas, en su beneficio. Sánchez coloca también a Arcadi España como ministro de Hacienda, un hombre del partido con bajo perfil público. Con esta remodelación afronta la recta final de una legislatura agonizante que pretende salvar a toda costa.