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línea editorial 6/4/2026

Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra

El Papa ha vuelto a recordar hoy a tantos cristianos que en el mundo son perseguidos por su fe. Lo ha hecho justo en el día en el que hemos conocido un nuevo ataque contra dos iglesias en Nigeria durante el Domingo de Resurrección

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Redacción Digital

Línea Editorial | Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra

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Madrid - Publicado el - Actualizado

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El Papa ha vuelto a recordar hoy a tantos cristianos que en el mundo son perseguidos por su fe. Lo ha hecho justo en el día en el que hemos conocido un nuevo ataque contra dos iglesias en Nigeria durante el Domingo de Resurrección, en el estado norteño de Kaduna. 

Ha habido cinco víctimas mortales y, esta vez, la rápida actuación del Ejército ha evitado una masacre mayor porque han podido liberar a una treintena de fieles que habían sido secuestrados. Inmersa en una espiral de violencia sin fin y al borde del colapso, la situación de los cristianos en el país africano es especialmente crítica.

 La violencia proviene de diversos focos. Por un lado, están grupos yihadistas como Boko Haram, que ha convertido en enemigo a todo aquel que no sea simpatizante del Estado Islámico. Por otro lado, el terror sembrado por grupos como los pastores fulani, que comparten el objetivo de islamizar Nigeria por la fuerza. A todo ello se suman bandas de delincuentes comunes, que saquean aldeas y perpetran secuestros masivos para cobrar rescates. 

En cualquier caso, en el punto de mira están los cristianos que están dando al mundo un testimonio excepcional, manteniéndose firmes en su fe y ofreciendo el perdón a quienes quieren acabar con ellos. Como recuerda “Ayuda a la Iglesia Necesitada” en su campaña activa “Sana Nigeria”, es fundamental tener presentes a estos hermanos que sufren violencia y contar con el compromiso de cada uno, en la medida en que nos sea posible, para que la persecución no tenga la última palabra.

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