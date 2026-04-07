Miguel Ángel Díaz anuncia los cambios que Arbeloa prepara para la ida de la eliminatoria frente al Bayern Munich: "Ojo, que la última vez, en febrero, el equipo perdió"

El Real Madrid ya prepara el asalto a Múnich para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich. Según se ha informado en 'El Partidazo de COPE', el club mantiene su rutina habitual y no concentrará al equipo la noche previa al encuentro, a pesar del debate generado sobre la conveniencia de hacer grupo tras el parón de selecciones. Será la decimocuarta vez que ambos equipos se enfrenten en una eliminatoria europea, con un balance favorable para los blancos en las últimas cuatro, en las que siempre acabaron levantando el trofeo.

En el apartado deportivo, el periodista Miguel Ángel Díaz ha confirmado que la lista de convocados contará con el regreso de Valverde, ausente en Mallorca por sanción, y previsiblemente con la inclusión de Ceballos. Sin embargo, las bajas confirmadas siguen siendo las de Courtois, Mendy y Rodrygo. Respecto a Mendy, se espera que pueda llegar al partido de vuelta en Múnich con opciones de ser titular.

Un once con sorpresas

La principal noticia desvelada por Díaz es el posible once inicial que Álvaro Arbeloa podría alinear en el Santiago Bernabéu. En la portería estaría Lunin, mientras que la defensa sería la misma que jugó en Mallorca, con la salvedad de Camavinga en el lateral izquierdo por el lesionado Mendy. Esta decisión dejaría en el banquillo a Militão, a pesar de su gol en el último partido. Trent y Carreras en los laterales, y Rüdiger y Huijsen en el centro de la defensa.

La gran sorpresa llegaría en el centro del campo, donde Jude Bellingham apunta a ser suplente. Según la información del periodista de COPE, Arbeloa optaría por un centro del campo formado por Valverde, Thiago, Tchouaméni y Arda Güler, una configuración inédita. En la delantera, la pareja elegida sería la compuesta por Mbappé y Vinícius.

Una delantera poco habitual

La titularidad de la dupla Mbappé-Vinícius no es un hecho menor, ya que no coinciden en el once inicial desde el pasado 21 de febrero en el partido contra Osasuna en Pamplona, correspondiente al partido de LaLiga. Aquel encuentro se saldó con derrota para el Real Madrid, un precedente que añade más interés a la decisión del técnico madridista.