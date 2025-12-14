Nicolás Maduro vuelca su frustración contra la Iglesia

El mismo día en que se celebraba en Oslo la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, el régimen chavista impedía viajar a España y retenía el pasaporte al cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas. Podría parecer un incidente menor en comparación con las violaciones de derechos humanos cotidianas en Venezuela. El episodio, sin embargo, ejemplifica la degradación del régimen chavista. El trato vejatorio a un eclesiástico de 81 años, retirado ya de responsabilidades pastorales, cuando solo pretendía asistir a un acto de naturaleza estrictamente religiosa en Toledo, es a la vez una muestra de frustración y un aviso a navegantes en un momento en que Nicolás Maduro está contra las cuerdas. Por la presión internacional y las amenazas de EE. UU., pero sobre todo por el hartazgo de la población, que en 2024 dio una rotunda victoria a la oposición. La miseria, la corrupción y la inseguridad han hecho de Venezuela un país invivible, y así lo han denunciado los obispos. El régimen no se lo perdona. Poco importa la enorme labor social de la Iglesia, sin la cual la situación en las calles sería mucho peor. Se podrían también recordar los esfuerzos de mediación entre Gobierno y oposición, tratando de evitar mayores fracturas sociales. Pero en su huida hacia adelante, aferrándose a un poder que ostenta de modo ilegítimo, el chavismo considera enemigo a todo el que no sea su cómplice. Son los últimos estertores de un régimen con capacidad todavía de hacer mucho daño. Como decía el propio Baltazar Porras, “si le hacen esto a un cardenal, ¿qué no le harán a cualquier ciudadano?”.