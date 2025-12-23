Navidad en Gaza

El cardenal Pizzaballa, Patriarca de Jerusalén, ha visitado la parroquia de la Sagrada Familia para celebrar la Navidad con los cristianos de Gaza y mostrar su cercanía a quienes, cristianos o musulmanes, participan en las obras sociales, educativas y sanitarias de la Iglesia en la Franja. La visita ha sido recibida como un gran acontecimiento, a pesar de que, en palabras del propio patriarca, Gaza “sigue viviendo tiempos oscuros”. La violencia ha disminuido, pero continúan los ataques israelíes. Y según Naciones Unidas, más de millón y medio de personas, las tres cuartas partes de la población, se enfrentan a “niveles extremos de inseguridad alimentaria”.

A la espera de resultados en Miami, donde se negocia la segunda fase del plan de paz, lo único concreto estos días han sido las sanciones de EE. UU. a jueces del Tribunal Penal Internacional por investigar el presunto genocidio en Gaza. La situación es también tensa en Cisjordania. Israel acaba de aprobar 19 nuevos asentamientos, con lo que van 69 en tres años, y arrecia el hostigamiento hacia los palestinos. Con todo en contra, dice el Patriarca, los cristianos de Tierra Santa están ofreciendo “un testimonio de fe y esperanza para todo el mundo”. La Iglesia les siente especialmente cerca estos días. Y si bien no está en su mano traer la ansiada paz, el cardenal Pizzaballa hablaba muy en serio en Gaza al decir estas palabras: “Nuestra vida está aquí, y aquí nos quedaremos”.