Medidas para el futuro de las empresas

A pesar de que unos pocos aprovechan siempre las circunstancias más extremas para sacar réditos políticos y buscar un chivo expiatorio, lo cierto es que las empresas devastadas por la DANA son también víctimas del desastre. Como ha dicho Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, aunque todavía hay poca información sobre el impacto de la catástrofe sobre el tejido económico valenciano, la información que llega es aterradora. Muchos lo han perdido todo y es urgente que las ayudas lleguen cuanto antes, tanto a las familias como a las empresas. Gran parte del pequeño comercio y de las infraestructuras han quedado arrasados, y mucha gente lleva ya una semana sin ingresar nada.

No es exagerado hablar de la necesidad de una suerte de “Plan Marshall”, en el que bien podría implicarse la Unión Europea ante la magnitud de la catástrofe. Pero hay medidas fiscales y de financiación que ya pueden ponerse en marcha. Desde la Patronal se afirma, con buen criterio, que no se trata de pedir dinero para cerrar empresas afectadas, sino de que se pongan en marcha las medidas adecuadas que permitan a las empresas reiniciar su actividad y tener un futuro. Esa es la clave: pensar en una reconstrucción integral que no esté basada en subvenciones estériles, sino en ayudas de verdad que inviten a levantarse y a seguir creando futuro en una sociedad arrasada, que en estas dramáticas circunstancias necesita que los empresarios den lo mejor de sí mismos.