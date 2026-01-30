Se mantiene la huelga de médicos a partir del 16 de febrero, con diversos paros previstos al menos hasta junio. Las principales organizaciones médicas mantienen las protestas pese a la firma esta semana del Estatuto Marco para la Sanidad por parte el Ministerio y los sindicatos después de tres años de arduas negociaciones. Sanidad argumenta que ha recogido importantes reivindicaciones de los médicos.

En particular, se pone fin a las guardias de 24 horas. Pero los médicos denuncian que la letra pequeña permite esquivar esas limitaciones, afirman que no se afronta el problema de la sobrecarga asistencial y aseguran que persisten sus malas condiciones laborales, causa de que siga aumentando el número de médicos que optan por marcharse de España.

En cuanto a la demanda de un estatuto propio para los médicos, el problema no es solo el rechazo de la ministra a hablar de este asunto, sino que ni siquiera haya tenido en cuenta a este colectivo en la negociación, motivo por el cual la Organización Médica Colegial afirma que el Estatuto Marco “carece de legitimidad”. Se da la curiosa situación de un acuerdo que incorpora importantes mejoras, pero que llegará al Congreso con escasas posibilidades de éxito debido a la incomprensible cerrazón de Mónica García. La ministra podrá responsabilizar del fracaso a sus antiguos compañeros de profesión o, si lo prefiere, seguir culpando a las CC.AA. de todos los males de la sanidad. En la crítica mordaz ha demostrado, desde luego, una gran soltura. Bastante mayor que en la gestión de sus propias competencias.