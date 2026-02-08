Manos Unidas declara la guerra al hambre

“Declara la guerra al hambre” es el lema con el que se celebra hoy la Jornada Nacional de Manos Unidas. La ONG para el desarrollo de la Iglesia en España resalta el estrecho vínculo entre situaciones de conflicto e inestabilidad con el hambre y la pobreza. De los 1.100 millones de personas en pobreza extrema, cerca de la mitad viven en lugares golpeados por la violencia. Hay nada menos que 59 conflictos armados activos hoy en el mundo, muchos ignorados por la prensa e incluso a veces fuera del radar de la cooperación internacional. El estilo de Manos Unidos facilita llegar a esos rincones, de la mano de misioneras y misioneros, junto a otros agentes locales, presentes sobre el terreno y con un conocimiento directo y detallado de las necesidades de la población, en abierto contraste con entidades más acostumbradas a ejecutar proyectos diseñados a miles de kilómetros.

La presentación esta de la campaña ha servido para generar una mayor conciencia sobre diversos proyectos que se llevan a cabo en circunstancias nada fáciles en Siria, Sierra Leona y Colombia, con testimonios de primera mano de misioneros que, pese a todo, han decidido permanecer con sus comunidades. También se presentó un informe que evidencia la desinformación de la opinión pública española sobre la mayor parte de conflictos en el mundo. Revertir esa situación y generar conciencia de los efectos de todas esas guerras olvidadas es, para Manos Unidas, un hito imprescindible para generar movilización y declararle la guerra al hambre que, en pleno siglo XXI, padecen 700 millones de personas.