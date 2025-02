La lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado

Hoy hemos conocido que los GEO de la Policía Nacional han interceptado 600 kilos de cocaína escondidos en un narcovelero con destino a Canarias. Precisamente se cumple un año del ataque de las narcolanchas en Barbate, que causó la muerte a dos guardias civiles. Que la situación, tanto a nivel general como en el caso particular del Estrecho, no ha mejorado nada, es un secreto a voces. Parece como si desde el Gobierno se quisiera correr un tupido velo sobre este problema sangrante. Lo denunciaba hace unos días la madre de uno de los guardias civiles fallecidos, cuando lamentaba que la desidia es tal que el presidente Sánchez ni siquiera se ha dignado darle el pésame, cuando se ha mostrado raudo para hacerlo en otras ocasiones en las que podía sacar ventaja política.

Es lamentable también lo que viene denunciando la Fiscal Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, cuando afirma que “no podemos exigir que los agentes se sigan jugando la vida en la lucha contra los narcos”, que es urgente incrementar recursos para que puedan hacer bien su trabajo y que es necesario endurecer las leyes para poder acabar con esta lacra, que no hace más que crecer. Ahora mismo no hay ninguno de los cabecillas de estas organizaciones en prisión. Están todos libres o pendientes de recurso. Lo que denuncia la Fiscal andaluza es, sencillamente, demoledor, y lo es también el hecho de que lo haga cada vez con mayor resignación y escasa esperanza, porque ella, que conoce el asunto mejor que nadie, asegura que haría falta una renovación total del sistema y no parece que quienes deberían hacerlo estén por la labor.