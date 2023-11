Línea Editorial COPE: Varapalo para el Pacto histórico de Gustavo Petro

En las elecciones regionales y municipales celebradas en Colombia el pasado domingo 29 concurrieron 37 partidos diferentes. Los electores han diversificado su voto y entre sus preferencias no ha estado el partido que lidera Gustavo Petro.

El presidente ha sufrido un golpe político importante y, aunque no ha habido un claro vencedor, los electores han optado por fuerzas de derecha y centro derecha. Sabido que unas elecciones regionales y municipales no tienen por qué entenderse en clave nacional, no es menos cierto que estas elecciones pueden suponer un nuevo cambio de tendencia.