El Líbano como paradigma

León XIV está ya en el Líbano, un país multirreligioso, marcado durante demasiado tiempo por una guerra civil y por la injerencia de poderes internacionales diversos. El Líbano es un paradigma del mundo de hoy: un lugar donde conviven muchas identidades que, a pesar de la fragmentación, aspiran a un proyecto común y a la paz. A su llegada a Beirut, el Papa ha mandado un mensaje que sirve para el Líbano y para el mundo entero: ha hablado de paz, bien común, migraciones.

La paz no se puede alcanzar sin la reconciliación. A veces hacen falta generaciones enteras para sanar las heridas. Esas heridas no se cierran del todo sin la apertura a la verdad que el otro ve. Es un mensaje decisivo en un mundo polarizado y dominado por la memoria del agravio. También ha subrayado que las mujeres contribuyen de un modo especial a construir la paz.

Se puede convivir si una sociedad se concibe no solo como una suma de intereses, ha dicho el Papa distanciándose de cualquier mecanicismo social. Los objetivos de cada persona, al convivir en una nación, se acercan y se mueven en una dirección en la que todos ganan. Eso es el bien común.

Y por último las migraciones, una de las grandes tendencias globales del momento. León XIV ha reclamado un trato digno para los migrantes, y también ha subrayado, como hiciera el Papa Francisco, que es necesario que nadie se vea obligado a abandonar su país de origen.