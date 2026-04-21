El legado del Papa Francisco

Hoy hace justamente un año que falleció el Papa Francisco. Doce años antes, un 13 de marzo de 2013, salía por primera vez al balcón de la Basílica un pontífice que, con su particular humor, decía que los cardenales habían ido a buscar al obispo de Roma casi al fin del mundo.

En la lógica de la renovación en la continuidad, de la que tanto habló Ratzinger a propósito de la recepción e interpretación del Concilio Vaticano II, el pontificado de Francisco supuso un desarrollo de ese acontecimiento con un acento propio e impulsó importantes reformas que han dejado huella.

No es fácil resumirlas en apenas unas pinceladas, pero, como ha recordado hoy León XIV, en el vuelo desde Angola a Guinea Ecuatorial, el Papa Bergoglio dejó mucho a la Iglesia con su testimonio, habló desde el corazón de la misericordia del Señor y fueron tantas las palabras y los gestos con los que proclamó la alegría del Evangelio que muchos quedaron para siempre grabados en nuestros corazones.

Su vida entregada fue testimonio de verdadera cercanía hacia los más pobres, los más pequeños, los niños y los ancianos. Sus cuatro encíclicas nos presentan un dibujo preciso de los acentos que quiso imprimir a su pontificado: Lumen Fidei, iniciada por Benedicto XVI, sobre la fe como luz que orienta la historia; Laudato si, sobre el cuidado de la casa común; Fratelli tutti, sobre la fraternidad y la amistad social; y Dilexit que nos retoma, de manera preciosa, la tradición del Sagrado Corazón de Jesús para abordar el amor humano y divino. Dios nos primerea, repetía Francisco, que quería una Iglesia siempre en salida y siempre disponible a purificarse para ser fiel a su misión.