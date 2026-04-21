Aldo Martínez, entrenador de Ilia Topuria: "Los estudios han comprobado que los niños que hacen entrenamiento de fuerza tienen mejores resultados académicos, y es muy sencillo hacerlo"

Durante años, el entrenamiento de fuerza ha estado rodeado de mitos, especialmente cuando se trata de niños. Muchos padres han creído que levantar peso o trabajar la musculatura podía ser perjudicial en edades tempranas, asociándolo incluso con problemas en el crecimiento. Esta percepción ha hecho que, tradicionalmente, el ejercicio infantil se centrara casi exclusivamente en el deporte cardiovascular.

Sin embargo, esta idea empieza a cambiar. Cada vez más expertos insisten en que el entrenamiento de fuerza no solo es seguro para los más jóvenes, sino que también aporta beneficios clave para su desarrollo físico y mental. En este contexto, la voz de profesionales del alto rendimiento cobra especial relevancia.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Aldo Martínez ha sido clave en el éxito de Ilia Topuria

El mensaje de Aldo Martínez: la fuerza también mejora el rendimiento académico

El preparador físico Aldo Martínez, conocido por su trabajo con Ilia Topuria, lanza un mensaje claro en su entrevista en La Tarde, con Pilar García Muñiz. en COPE: el entrenamiento de fuerza es fundamental desde edades tempranas.

"Los estudios han comprobado que los niños que hacen entrenamiento de fuerza tienen mejores resultados académicos, y es muy sencillo hacerlo", señala Martínez, desmontando uno de los prejuicios más extendidos.

El experto insiste en que no se trata de llevar a los niños al gimnasio a levantar pesas, sino de introducir la fuerza de forma natural y adaptada: "No pensemos solamente en la fuerza del gimnasio, porque hay muchas formas de trabajarla, como juegos, coordinación o ejercicios con el propio cuerpo".

El deporte escolar tiene también muchos deportes de fuerza

Durante la entrevista en COPE, Martínez explica que la clave está en cómo se aplica el entrenamiento. "Como profesor de educación física, utilizo la fuerza subiendo espalderas, con juegos o con lanzamientos de balón", comenta.

Además, subraya que este tipo de actividad no solo mejora el rendimiento escolar, sino también aspectos emocionales: "Vemos que mejoran su autopercepción y su autoestima, algo muy importante en la adolescencia".

Este enfoque rompe con la idea tradicional de que los niños deben evitar cualquier tipo de trabajo muscular. Al contrario, bien planteado, se convierte en una herramienta educativa y de salud.

El discurso de Martínez no se limita a los más jóvenes. Su defensa del entrenamiento de fuerza abarca todas las edades. Según explica, dedicar apenas 90 minutos a la semana a este tipo de ejercicio puede tener un impacto directo en la esperanza de vida.

90 minutos a la semana de ejercicio de fuerza tiene un impacto muy, muy positivo en la salud y la longevidad" Aldo Martínez Preparador físico

Beneficios para toda la vida: más salud y menos riesgos

"Se ha contrastado que alarga la vida en 3,9 años", afirma, apoyándose en estudios recientes. Pero no es el único beneficio: también reduce el riesgo de caídas en personas mayores, mejora el metabolismo y ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2.

"Con más masa muscular tengo más estabilidad y menos riesgo de caída", explica, destacando la importancia de este entrenamiento en una sociedad cada vez más envejecida.

Uno de los puntos clave de la entrevista es la accesibilidad. Martínez insiste en que no hace falta equipamiento sofisticado para iniciarse. "Puedes empezar en casa con tu propio cuerpo o con una mochila llena de agua o alimentos", recomienda. El objetivo, asegura, es dar el primer paso: "Lo más importante es iniciarse con poco tiempo para no abandonar y poco a poco ir adaptando el ejercicio".

Alamy Stock Photo 90 minutos de fuerza a la semana son muy positivos

Este enfoque práctico busca eliminar barreras y acercar la actividad física a personas que nunca han entrenado. Detrás del éxito de Ilia Topuria, invicto y campeón mundial, hay precisamente esa combinación de disciplina, constancia y trabajo físico integral. Martínez lo deja claro: "Nadie había trabajado más y mejor que nosotros".

El entrenamiento de fuerza forma parte esencial de esa preparación, junto a otros factores como la nutrición y la recuperación. "Hay que conjugar muchas variables para llegar al máximo nivel", explica. Más allá del deporte profesional, el mensaje de Aldo Martínez es una invitación directa a la sociedad: incorporar la fuerza como parte del día a día.

"La fuerza está involucrada en todo", concluye, recordando que no solo mejora el cuerpo, sino también la mente. Un cambio de mentalidad que, poco a poco, empieza a abrirse camino.