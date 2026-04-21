Juan Nsue Edjang Mayé, arzobispo de Malabo: "El pionero de la misión de la evangelización en Guinea Ecuatorial fue el español Jerónimo Mariano Usera"

Juan Nsue Edjang Mayé, arzobispo de Malabo (Guinea Ecuatorial) en 'La Linterna' con motivo del viaje apostólico del Papa León XIV a África y a este país

Con motivo del viaje apostólico del Papa León XIV a África, Ángel Expósito y parte del equipo de 'La Linterna' siguen en Guinea Ecuatorial, donde este martes ha llegado el Pontífice.

Desde allí, han entrevistado al arzobispo metropolitano de Malabo, Juan Nsue Edjang Mayé, quien ha analizado las claves de una visita que ha llenado de alegría al país.

El arzobispo ha confirmado la enorme expectación que se vive en el país. Al recibir la noticia de la visita, ha asegurado que "toda la población estamos muy contentos" y que inmediatamente "nos pusimos a trabajar".

Se trata de la primera salida del Santo Padre, y Guinea Ecuatorial es uno de los destinos elegidos, un motivo para "dar gracias a Dios" y esperar que "nos traiga muchos frutos".

El legado del Papa: un mensaje de 'piedra angular'

Preguntado por el legado que dejará el Pontífice, Nsue Edjang Mayé ha explicado que el Papa llega "como el siervo de los siervos de Dios" y que "es mensajero y trae un mensaje, que es mensaje de Cristo". Un mensaje centrado en la paz, la reconciliación, la justicia y la dignidad humana.

Si nos toca, esperamos resultados" Juan Nsue Edjang Mayé Arzobispo de Malabo

Este mensaje, según el arzobispo, es una "piedra angular" para "aquellos países, aquellas personas o aquellas estructuras que quieren ajustarse a la realidad, progresar, conocer el futuro, crear bienestar".

En este sentido, ha señalado que Guinea Ecuatorial está tratando de "encontrar equilibrio en nuestro progreso, en nuestras instituciones, la democracia". Si el mensaje del Papa "nos toca, esperamos resultados", ha sentenciado.

La huella de los misioneros españoles

La entrevista también ha servido para repasar la historia de la evangelización en el país, muy ligada a España. El arzobispo ha recordado la figura de Jerónimo Mariano Usera, un monje cisterciense español que fue "el pionero de la misión y de la evangelización en Guinea Ecuatoriana", aunque su estancia fue breve.

Tras él llegaron otros, pero fueron los misioneros claretianos, con figuras como Armengol Colli Armengol, quienes realmente consolidaron la presencia de la Iglesia. "Con los claretianos son los que han creado esa estructura eclesiástica" que perdura hasta hoy, ha afirmado Nsue Edjang Mayé.

La educación como pilar fundamental

El arzobispo de Malabo ha subrayado que la educación sigue siendo una pata fundamental para el futuro del país, ya que "la iglesia es madre y maestra, o sea, que respira con 2 pulmones". La [dimensión educativa y formativa] es inseparable de su labor.

La educación es importante" Juan Nsue Edjang Mayé Arzobispo de Malabo

De hecho, ha recordado que el "primer paso para la evangelización" de los misioneros claretianos fue la creación de escuelas.

Ha destacado el papel del seminario de Banapá, donde "se forjaron los primeros funcionarios africanos, guineanos del gobierno español", que eran catequistas. Por todo ello, ha concluido que "la educación es importante".

Redacción Digital Juan Nsue Edjang Mayé, arzobispo de Malabo, con Ángel Expósito, director de 'La Linterna'

Durante la conversación con Ángel Expósito, el arzobispo también ha compartido un detalle personal: su formación en Toledo, ciudad que considera "la cuna" de la historia eclesiástica española.

Allí estudió historia y tuvo como profesor a César García Magán, mientras que el obispo Ángel dirigió su tesina, describiendo la ciudad como "un lugar apropiado para para un sacerdote estudiar y conocer la vida de la iglesia".