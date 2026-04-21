El consejo de Manolo Sanchís a Thiago Pitarch sobre su continuidad en el Real Madrid o su salida a otro gran equipo: "Las oportunidades no se presentan muchas veces"

El futuro de los jóvenes talentos siempre genera debate y el caso de Thiago Pitarch no es una excepción. El exfutbolista Manolo Sanchís, durante su intervención en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, ha expuesto con contundencia su visión sobre la situación del canterano, defendiendo firmemente su continuidad en la plantilla de cara a la próxima temporada.

Los motivos de la "obligatoria" continuidad

Para Sanchís, la permanencia de Thiago es casi obligatoria por varias razones estratégicas. En primer lugar, ha destacado la necesidad de cumplir con las normativas de la competición: "te hace falta gente de cantera, tienes que tener un cupo, no sé si son 7, 8 jugadores", ha señalado el exdefensor, subrayando la importancia de los jugadores formados en casa.

Además del aspecto normativo, Sanchís ha puesto en valor el carácter del futbolista. Lo ha definido como un "ejemplo de sacrificio que le vendrá muy bien a cualquier entrenador que venga". En su opinión, es un recurso valioso para el cuerpo técnico, especialmente para motivar al resto del equipo: "Y cuando vea que están vagos, que lo ponga", ha sentenciado.

El tercer argumento del comentarista se centra en su potencial deportivo. Aunque ha reconocido que este año ha demostrado que "sabe moverse y correr mucho", Sanchís cree que "el chaval, es que puede seguir creciendo". Considera que su rendimiento justifica una apuesta a futuro, dándole la posibilidad de evolucionar dentro del equipo.

En este sentido, Sanchís ha sido claro al afirmar que "lo que ha hecho merece tener la oportunidad de un año". No obstante, también le ha puesto deberes al futbolista, añadiendo que en esa nueva temporada "tiene que demostrar más que lo que ha demostrado estos días", un punto en el que el resto de tertulianos se ha mostrado de acuerdo.

¿Quedarse o buscar minutos fuera?

La intervención de Sanchís ha abierto un debate en el que se han planteado otras alternativas. Algunos colaboradores, como Paco González, han sugerido que quizá "lo mejor para el chaval es que se vaya y juegue", siguiendo el ejemplo de otros jugadores como Carvajal, de "los que se van, juegan y vuelven para jugar".

Sin embargo, también se ha puesto sobre la mesa el riesgo que implica una salida, ya que hay "jugadores que se van y no juegan, hay unos cuantos". El recuerdo del caso de Gonzalo ha servido como advertencia, un jugador que, pese a merecer quedarse y ser "máximo goleador del mundial", no encontró su sitio en el equipo.