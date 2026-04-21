Sesé Sité, socióloga: "Occidente sí que necesita a África y precisamente porque sabe que necesita África, crea un sistema que hace que África sea dependiente. No les interesa que África sea independiente"

Durante siglos, la relación entre África y Europa ha estado marcada por una dependencia desigual. Desde la época colonial hasta la actualidad, el continente africano ha sido proveedor de materias primas mientras las potencias europeas desarrollaban sus economías apoyadas en esos recursos. Esta dinámica ha dejado una huella profunda en el desarrollo político, social y económico de muchos países africanos.

Hoy, aunque los tiempos han cambiado y las antiguas colonias son estados independientes, esa relación sigue generando debate. Muchos expertos consideran que persisten mecanismos que mantienen a África en una posición de dependencia, especialmente en ámbitos como la economía, la tecnología o la gestión de recursos naturales.

África es un continente muy subestimado

“Occidente necesita a África”: una relación desigual

En este contexto, la socióloga Sesé Sité lanza una reflexión contundente durante su entrevista en La Linterna, el programa de Ángel Expósito en la COPE. “Occidente sí que necesita a África y precisamente porque sabe que necesita África, crea un sistema que hace que África sea dependiente. No les interesa que África sea independiente”, señala.

Sité, nacida en Leganés y de origen ecuatoguineano, habla desde una experiencia que combina formación internacional y trabajo directo sobre el terreno en Guinea Ecuatorial. Su análisis pone el foco en una realidad que, según ella, muchas veces se ignora en el debate europeo: el enorme potencial del continente africano.

África cuenta con una riqueza natural y humana difícil de igualar. Sin embargo, para la socióloga, el problema no es la falta de recursos, sino quién los gestiona. “África es un continente riquísimo y si nos coordinásemos todos los países podríamos ser autosuficientes”, explica.

EFE La visita del papa León XIV sirve para remarcar la importancia de África

En su opinión, la clave del futuro pasa por una mayor independencia económica. “Cuanto más independientes seamos a la hora de poder gestionar nuestros propios recursos, eso es lo que nos dará nuestra independencia económica”, afirma.

Esta idea conecta con un debate cada vez más presente: el papel de África en la economía global y su capacidad para dejar de ser un mero exportador de materias primas. Jóvenes y educación: la clave del futuro africano

Más allá de la economía, Sité sitúa el foco en las nuevas generaciones. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al trabajo con jóvenes, desde asociaciones en España hasta organismos internacionales como UNICEF o el PNUD.

Actualmente, como directora general de Juventud en Guinea Ecuatorial, impulsa iniciativas como el proyecto Bar Barrio o seminarios de motivación juvenil. El objetivo es claro: ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan. “Pretendemos que los jóvenes creen sus propios proyectos o que al menos empiecen a descubrir cuál es su pasión”, explica.

Me sienta mal porque se desconoce que en Guinea Ecuatorial se habla español, y es el único país hispanohablante de África”, Sesé Sité Socióloga

El papel de la mujer: un cambio en marcha

Para ella, el desarrollo del continente pasa inevitablemente por la formación. “Cuanto más formación tengan nuestros jóvenes, más independencia podremos tener”, señala. Otro de los aspectos que destaca la socióloga es el avance de las mujeres en África, aunque reconoce que aún queda camino por recorrer. “Es tiempo de empoderar a la mujer”, afirma.

Según explica, cada vez más jóvenes acceden a estudios superiores en Guinea Ecuatorial y muestran una gran motivación. “Son precisamente ellas las que están más hambrientas de oportunidades”, subraya.

Este cambio, aunque progresivo, puede ser determinante para el desarrollo social y económico del continente en los próximos años. Durante la entrevista, Sité también denuncia los prejuicios que aún existen en España sobre África. Relata cómo le incomoda que le digan “qué bien hablas español”, a pesar de haber nacido en España. “Me sienta mal porque se desconoce que en Guinea Ecuatorial se habla español, y es el único país hispanohablante de África”, explica.

África proviene del término fenicio "aphrique", que se traduciría como "sin frío".

Para ella, este tipo de comentarios reflejan un desconocimiento profundo sobre la historia compartida entre ambos territorios. La entrevista deja una idea clara: África no es solo un continente con dificultades, sino también con enormes oportunidades. Sin embargo, el camino hacia la independencia real pasa por cambios estructurales tanto dentro como fuera del continente.

“Tenemos unos recursos humanos impresionantes”, concluye Sité. Y añade una reflexión que resume su visión: el futuro de África dependerá, sobre todo, de su capacidad para formar a sus jóvenes y gestionar sus propios recursos.

Un mensaje que invita a mirar más allá de los titulares habituales y a entender que, en un mundo globalizado, el desarrollo de África también es clave para el futuro de Europa.