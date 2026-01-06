Lecciones de la Transición para recuperar la noción del bien común

Reconociendo una crisis de convivencia democrática, el rey Felipe invitaba en su discurso de Navidad a “hacer memoria” de los logros de la Transición. La historia de los últimos 50 años confirma que “somos un gran país” con capacidad para afrontar cualquier reto. En 2025 se celebró el medio siglo de la restauración monárquica. La meta sin embargo estaba aún lejana. 1976 se inició entre huelgas generales y represión policial, en algún caso con fatal desenlace, como los trágicos “sucesos de Vitoria”.

Montejurra, poco después, fue otro aviso del riesgo de un regreso a la violencia fratricida. Entre los herederos del antiguo régimen, 1976 fue un año de tensiones entre inmovilistas y aperturistas, contexto en el que Juan Carlos I supo pilotar la sucesión de Carlos Arias por Adolfo Suárez. Si la oposición democrática –de comunistas a democristianos– mostró altura de miras con la llamada Platajunta, lo mismo hay que decir de las Cortes franquistas, que votaron su propia disolución, permitiendo el referéndum de la Ley de Reforma Política.

Solo un día después del referéndum sin embargo los GRAPO secuestraban al presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol, mientras ETA arreciaba en su siniestra campaña. En ese difícil contexto, con sus aciertos y errores, los españoles lograron forjar un proyecto compartido. Hoy “nos corresponde a todos preservar” esa convivencia, decía el rey Felipe. El desafío es ahora la “crisis de confianza” y la pérdida de credibilidad de las instituciones. Frente a lo cual se requiere responsabilidad, generosidad y empatía. Altura de miras en definitiva para restaurar la noción del bien común.