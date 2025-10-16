¿Qué le debe Sánchez a Maduro?

La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha puesto en evidencia al Gobierno español y ha retratado de nuevo a Pedro Sánchez, que justificó su silencio, en una entrevista televisiva, diciendo que nunca había felicitado como presidente a los galardonados con el premio Nobel. Pocos minutos después, las redes sociales dejaban en evidencia que no ha sido así y que Pedro Sánchez había mentido sin ningún rubor. Si la negativa del presidente del Gobierno a felicitar a la líder de la oposición venezolana es algo impropio de un mandatario democrático, sus excusas cargadas basadas en una mentira plantean qué le debe Pedro Sánchez a Nicolás Maduro y qué le impide estar a la altura de su cargo institucional. ¿Qué oscura razón condiciona el bochornoso papel del gobierno español en todo lo relacionado con Venezuela?

Esta ceremonia de la confusión se agrava al conocerse que dos ministros, el de Exteriores, Albares, y la de Defensa, Margarita Robles, sí trasladaron sus congratulaciones a la galardonada a través del presidente electo de Venezuela en el exilio, Edmundo González. No se trata solo de que se hayan intentado ocultar estas felicitaciones. Se trata de saber qué hipotecas tiene el Gobierno de España con la dictadura de Venezuela y qué papel está jugando en todo esto José Luis Rodríguez Zapatero. La connivencia del Gobierno con el régimen de Maduro agranda el desprestigio interior y exterior de España.