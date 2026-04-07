Un indulto contra la verdad y la justicia

A las puertas de la Semana Santa se conoció la noticia del indulto concedido por el Gobierno de España a seis sindicalistas de CNT que habían sido condenados a penas de prisión ratificadas por el Tribunal Supremo.

La historia, que se ha hecho muy conocida, se inicia en el año 2017 cuando los dueños de la pastelería La Suiza, en Gijón, afrontaron una campaña de acoso orquestada por el sindicato CNT a cuenta de un supuesto abuso cometido contra una trabajadora que los tribunales demostraron que era una cortina de humo. Seis militantes sindicales acabaron en la cárcel acusados de delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia y la pastelería hubo de cerrar. El Gobierno de España ha decidido, contra lo dictaminado por el Juzgado de lo penal de Gijón, la Audiencia provincial de Asturias y el Tribunal Supremo, que los conocidos como “los seis de La Suiza” merecen ser indultados.

En España no se condena a nadie por ejercer sus derechos y libertades, pero el Gobierno sí se permite alterar el funcionamiento del Estado de Derecho de manera absolutamente arbitraria socavando de este modo la independencia judicial y la separación de poderes.

Los indultados no son, como ha osado decir la ministra Yolanda Díaz, seis candorosos sindicalistas que socorrieron a una trabajadora. No se les condenó tampoco por ser sindicalistas o por defender derechos laborales, sino por presionar y chantajear a un empresario hasta el punto de cometer delitos tipificados en el Código Penal. Y el Gobierno, que lo sabe, miente con una intención propagandística e ideológica.