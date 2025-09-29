Illa se apunta al “lawfare”

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha concedido una entrevista al diario británico “The Times” en la que denuncia una campaña de desprestigio contra Pedro Sánchez. Según Illa, la maniobra estaría impulsada por la derecha y ha añadido que las denuncias de corrupción que acosan al Gobierno y al propio entorno del Presidente responden a una trama de motivación política, que estaría convenientemente orquestada para derribar al Ejecutivo.

Tampoco falta la manida afirmación, entre los líderes del PSOE, de que en España existen jueces con motivaciones políticas que toman decisiones sorprendentes y que son difíciles de entender. Illa, siempre moderado en sus formas, no se contenta con acusar a los jueces de “lawfare” sino que pide al poder judicial que respete al poder ejecutivo.

El Presidente de la Generalitat repite la estrategia habitual del sanchismo, consistente en una suerte de teoría de la conspiración en la que estarían implicados jueces, periodistas y los partidos de la oposición para crear un clima basado en falsas denuncias. Que el Presidente de la Generalitat ponga en solfa la independencia de los jueces y, con ello, cuestione algo tan elemental en democracia como es la separación de poderes, es un síntoma inequívoco de la preocupante situación en la que nos encontramos. El daño que se hace a las instituciones del Estado con este tipo de declaraciones es profundo, y resulta descorazonador que alguien como Illa, que pasa por ser un político inclusivo y con sentido de Estadio se apunte a este juego.