La herencia de ETA

El socio preferente de Pedro Sánchez, Arnaldo Otegui, ha ensalzado al etarra Peixoto que fallecía este pasado domingo a los 81 años. José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto, fue uno de los implicados en el secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes gallegos en 1973. Histórico miembro de la banda terrorista ETA, Peixoto es para el líder de Bildu un referente al que no ha tenido rubor en reconocer públicamente y agradecerle “todo lo que les ha enseñado y todo lo que ha hecho por Euskal Herría”.

En la misma estela, las juventudes de Sortu han homenajeado al etarra fallecido. Una de las sobrinas de las víctimas ha denunciado que esto reabre las heridas de tantos familiares de las víctimas y poner de manifiesto la catadura moral de personajes como Otegui.

Por otra parte, no es nada nuevo que no haya venido sucediendo durante años. Los líderes de Bildu, herederos políticos de la banda terrorista, ni se arrepienten ni colaboran para investigar los asesinatos de ETA que aún quedan por esclarecer. Lo novedoso es la legitimidad política que han ido ganando con el tiempo, la anestesia y desmemoria de una buena parte de la sociedad con respecto a los criminales y a sus herederos políticos que les siguen reivindicando. Y por supuesto, la novedad más tenebrosa, que inició Zapatero, es su blanqueamiento, que ha terminado convirtiéndolos en socios indispensables para que el sanchismo permanezca en el poder a cualquier precio.