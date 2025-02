No habrá paz sin Ucrania en la mesa

Donald Trump y Vladimir Putin creen que en política no hay más ley que la del más fuerte. Quizás esta sea una de las graves degeneraciones a las que puede llegar la política cuando quienes detentan el poder desprecian la fuerza de la ley. Es lo propio de un déspota como Putin, pero es impropio de quien como Trump ostenta la presidencia de una democracia liberal. Putin no necesita legitimar sus decisiones, Trump sí. Por eso recurre a argumentos de tipo moral que le aportan el apoyo social que necesita.

Ambos no cuentan con Ucrania en las conversaciones que afectan a su futuro como nación independiente porque para ellos Ucrania es un perdedor que no puede aportar nada. Vance lo ha explicado a la perfección. La administración Trump considera que Europa está traicionando los valores verdaderos. Y, por eso, como si de un inquisidor se tratara, decide que Europa no merece hablar ni ser escuchada. Así las cosas, Putin y Trump van a dialogar sobre el fin de la guerra, que no sobre la paz en Ucrania. Y, según parece, habrá acuerdo comercial, ambos verán ampliadas su zona de expansión y obtendrán ventajas económicas.

Pero Zelenski ya ha advertido que Ucrania no aceptará los términos de un acuerdo en el que no haya participado y Europa, aunque lenta y desorganizada tiene aún bazas que jugar, en este caso a favor de una paz justa y de una Ucrania segura e independiente. Finalmente, Putin ha dicho que, si fuera necesario, estaría dispuesto a hablar con el presidente ucraniano, lo cual parece una broma. Quizás los dos grandes no se basten para arreglar el mundo a su antojo.